Petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor! Bakan Albayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretimindeki yeni rekoru duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz."

Bakan Bayraktar'ın paylaşımına göre, 17 Ağustos'ta petrol üretimi günlük 107 bin 621 varile, doğalgaz üretimi ise 15 Ağustos'ta günlük 7 milyon 609 bin 427 metreküpe çıktı.

https://x.com/aBayraktar1/status/1826521458094330357