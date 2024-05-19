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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası sonrası Türkiye'den ilk açıklama

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İran Cumhurbaşkanı Reisi&#039;nin helikopter kazası sonrası Türkiye&#039;den ilk açıklama

Ekonomi Haberleri

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Bakanlık, her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlenen programdan dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirmiş ve sert iniş yapmak zorunda kalmıştı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de bulunduğu Reisi'yi taşıyan helikopter için çalışmalarını sürdüren İran'a Türkiye'den destek geldi.

TÜRKİYE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ İÇİN İRAN'A DESTEK OLACAK

Dışişleri Bakanlığı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasının ardından açıklamada bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin İran'a arama kurtarma faaliyetleri için her türlü desteği sağlamak üzere harekete geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran’da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
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