Saat belli oldu! Emekli zammı bugün Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşına yapılacak zam düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor. Saat 12.00'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından detaylar kamuoyu ile paylaşılacak. En düşük emekli maaşının 12 bin ya da 12 bin 500 lira olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekliye yüzde 24,73 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Bu orana göre kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan emeklilere hiç zam alamıyordu. Bunun üzerine harekete geçen hükümet en düşük emekli maaşına zam yapılması için çalışmalara başladı.

ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde yürütülen çalışmada sona gelindi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan çalışma bugün Meclis'e geliyor.

BUGÜN ÖĞLEN MECLİS'E SUNULACAK

Emekli zammının da içinde olduğu vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bugün saat 12.00'de Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in düzenlemeyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, yapılan görüşmeler neticesinde 2 seçeneğe düşürüldü. En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor.