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    ETF ONAYLANDI MI? Spot Bitcoin ETF nedir, kararı ne zaman?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği spot Bitcoin ETF onayına dair gelişmeler yaşandı. SEC ETF onayı son durum ne? ETF ONAYLANDI MI? Spot Bitcoin ETF nedir, kararı ne zaman? BTC ETF onaylandı mı? İşte detaylar...

    ETF ONAYLANDI MI? Spot Bitcoin ETF nedir, kararı ne zaman?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ETF ONAYLANDI MI? Spot Bitcoin ETF nedir, kararı ne zaman? ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularına dair cevabını açıkladı. SEC'in açıklaması kripto para piyasasının değerini arttırabilir. Kripto para yatırımcıları BTC ETF onayını merakla bekliyor. SEC BTC ETF onayına dair yeni kararını açıkladı. SEC ETF onayı son durum ne? BTC ETF onaylandı mı?

    BTC ETF ONAYLANDI MI?

    Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin'in ETF onayını verdi. SEC, 11 spot Bitcoin ETF başvurusu onayladı.  SEC başkanı yaptığı açıklamada spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını duyurdu. SEC daha önce bir dizi spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmişti. SEC başkanı Gary Gensler BTC ETF onayını koşulların değişmesine bağladı. Gensler, BTC ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylanmasının ileriye dönük en sürdürülebilir yol olduğunu düşünüyor. 

    SEC'e başvuru yapan firmalar arasında, Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fİdelity, Bitwise, Fidelty, Bitwise, Grayscale İnvestments ve İnvesco bulunuyor. 

    İLK İŞLEMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    SEC, BTC ETF onayını verdikten sonra ilk işlemlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İlk işlemler perşembe günü başlayacak.

    SEC ETF ONAYI SONRASI

    1,7 trilyon dolarlık dijital varlık sektörü için SEC onayının önemli bir dönüm olacağı düşünülüyor. Kripto paraların geleneksel finans piyasasında kabul görmesi dijital varlıkların değerini arttıracak bir gelişme olarak görülüyor. 

    SEC ETF onayı sonrası bitcoin fiyati yüzde 1'e yakın yükselerek 45 bin 729 bin dolardan işlem gördü. 2022 yılında yüzde 64 ile düşüş yaşayan kripto para, 2023 yılında SEC'in ETF onayının konuşulmasıyla ikiye katlanmıştı. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > ETF ONAYLANDI MI? Spot Bitcoin ETF nedir, kararı ne zaman?
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