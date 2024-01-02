Son 6 aylık enflasyon farkı ne zaman, saat kaçta belli olacak? 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanacak?

2 Ocak 2024 15:58 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:02

Son 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte son 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek ve memur ile emekliye 2024 yılı zam oranı da belli olmuş olacak. Peki, son 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

SON 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle memur ve emekliye verilecek son 6 aylık enflasyon farkı oranı da yarın saat 10.00’da belli olacak.

SON 5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

2023 yılının Aralık ayı harici son 5 aylık enflasyon farkı %33,65'tir. Bu oran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan dönemdeki enflasyon verilerine göre hesaplanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında enflasyon %5,46, ağustos ayında %1,56, eylül ayında %4,91, ekim ayında %2,38 ve kasım ayında %3,28 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, 5 aylık dönemdeki enflasyon oranı %33,65 olarak hesaplanmıştır.

Bu oran, memur ve emeklilerin 2024 yılı ilk 6 ayında alacakları zam oranını belirlemek için kullanılacaktır. Buna göre, memur ve emekliler ilk 6 ayda en az %33,65 oranında zam alacaklardır.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

2023 yılı Kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 oranında artmıştır. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,62 puan artarak yüzde 61,98 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yüzde 11,17 oranında artan Konut grubu fiyatları Kasım ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,44 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yüzde 2,78 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Kasım ayı enflasyonunun diğer temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,73 puan olarak kaydedilmiştir.

Yüzde 9,16 oranında artan Alkollü içecekler ve tütün grubu fiyatları Kasım ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,33 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık enflasyona en büyük etki 17,00 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 11,12 puanla Ulaştırma ile 7,15 puanla Lokanta ve Oteller gruplarından gelmiştir.

C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Kasım ayında yüzde 1,96 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 1,09 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 2,76 oranında artmıştır.

Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 69,89 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 52,24, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 89,71 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 0,60 puan artışla yüzde 55,22’den yüzde 56,82’ye yükselmiştir.

Yİ-ÜFE Kasım ayında yüzde 2,81 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 42,25 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayinin dört ana sektöründen İmalat endeksi Kasım ayında yüzde 2,26 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 54,11 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayinin dört ana sektöründen Elektrik, gaz ve buhar fiyatları ise Kasım ayında yüzde 10,99 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 30,00 oranında azalış göstermiştir.

Ana sanayi gruplarından Ara malı fiyatları Kasım ayında yüzde 2,50 oranında artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 46,45 oranında yükseliş kaydedilmiştir.

Enerji fiyatları ise Kasım ayında yüzde 3,46 oranında artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre enerji fiyatlarında yüzde 5,91 oranında düşüş kaydedilmiştir.