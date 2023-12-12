TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Kura çekimi kaçta başlayacak, saat belli oldu mu?

TBMM işçi alımı kura çekimi canlı izle tüm detaylarıyla araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir süredir dört gözle beklenen TBMM personel alımı kura çekimi hakkında sonunda açıklama yapıldı. 22 - 26 Kasım 2023 tarihinde sona eren başvurulardan sonra istihdamın nasıl gerçekleştirileceği de merak konusu olmuştu. 250 personel, noter huzurunda çekilecek kurayla tespit edilen. Personel istihdamına dair ayrıntılara Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin web portalı üzerinden erişilebilecek. Peki TBMM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve belli oldu mu? İşte TBMM işçi alımı kurası hakkında tüm detaylar.

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adaylar kura çekimini "tbmm.gov.tr" “Duyurular" bölümünden yayımlanacak link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

TBMM PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

12 aşçı, 17 bahçıvan, 35 bulaşıkçı, 1 çatı işçisi, 3 dönerci, 2 döşemeci, 3 el dekor süslemeci, 1 antrenör, 74 garson, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 2 inşaat boyacısı, 3 kebapçı, 4 kuaför, 1 metal doğramacı, 2 pastacı, 3 pideci, 1 pizzacı, 4 resepsiyon görevlisi, 2 soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme), 18 şoför, 8 taşıma işçisi, 50 temizlik işçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya ünvan sayısının 4 katı yedek aday belirlenecek. TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 12 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek, personel alımında mülakat uygulanmayacak.

Canlı yayın ile ilgili yapılan açıklamada;İ "Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi https://www.youtube.com/c/tbmm adresinden canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.