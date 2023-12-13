Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır?

13 Aralık 2023 20:56 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:57

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vatandaşların kolayca alması için delvet tarafından sunulan TOKİ konutları, için bu kez gözler Tuzla'ya çevrildi. İlki kura sonuçları 13 Aralık'ta yapıldı. 2+1 olan bu konutlarda canlı yayında yapılan kuralar bir sonra ki gün E-Devlet üzerinden bakılabilir. Vatandaşlar harıl harıl Google'den Tuzla TOKİ sonuçlarını araştırıyor. Bu kuralarda toplamda 5750 konutu sahibini bulacak.

Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından Tuzla mevkinde yapılan canlı yayın kura çekimlerinin ilki 13 Aralık günü yapıldı. Onuçlar ise yarın E-Devletten bakılacak. Bunun dışında ise 14 Aralık'ta bu kez 3+1 konutlar için kura çekilecek. Bunun sonuçlarına da aynı şekilde E-Devlet üzerinden bakılacak. Vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanan TOKİ'lerle düşük oranlarda taksitler yapılıyor. Konut fiyatları ise evin metre karesi ve oda sayısına göre değişiyor.

TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır?

TOKİ kura sonuçları öncelikle canlı yayından yapılır. Akabinde ise bir gün sonra kesinleşmesi için vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra rama kısmına TOKİ yazmaları lazım. Ardından kura için çıkacak sayfaya bilgileri girdikten sonra sonuçlarını görebilecekler.