ŞOK Marketler, Ramazan ayına sayılı günler kala hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla satışa sunacağını açıkladı. Açıklama ardından 100 temel ürün merak konusu oldu. İşte ŞOK Marketler'in kampanyasına dahil olan ürünler...

ŞOK Marketler, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak özel bir indirim kampanyası başlattı. Şubat ayı süresince 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin şubat fiyatlarıyla raflara taşıyan ŞOK Marketler, müşterilerinin özellikle Ramazan ayı öncesinde artan temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor. Ramazan alışverişi için hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, kampanyanın geçerli olacağı tarihleri ve ürünleri inceliyor.

HANGİ ÜRÜNLER GEÇEN SENENİN FİYATIYLA SATILACAK?

Kampanya kapsamında bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler www.sokmarket.com.tr adresinden incelenebiliyor.

RAMAZAN KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Kampanya Şok Marketler'in sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

"Kampanya 01 - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya, ŞOK Marketlerʼin belirlediği sadece 100 adet üründe geçerlidir." sözleriyle duyuruldu.

ŞOK MARKETLER CEO'SUNDAN KAMPANYA AÇIKLAMASI

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel kampanyaya ilişkin, "Yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında Mart ve Kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz ‘Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

