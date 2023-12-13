ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI 2023: Ziraat Bankası 577 personel alımı açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Ziraat Bankası sınav sonuçları 2023 sınava giren adaylar tarafından gündemde tutuluyor. Sınav sonuçlarının açıklanma zamanına dair beklentiler yükseldiği bir dönemde, adaylar sonuçları öğrenme konusunda büyük bir heyecan içerisindeler. Ziraat Bankası yetkilileri, sonuçların en kısa sürede açıklanması için gerekli çalışmaları hızla sürdürmekteler. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Ziraat Bankası 577 personel alımı yazılı sonuçlarına nereden bakılır? İşte Ziraat Bankası sınav sonuçları hakkında merak edilen tüm soruların detayları haberimizde...

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI 2023

Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Sınav itiraz tarihi dikkate alındığında personel alımı sınav sonuçlarının aralık ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.

Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 21 Aralık 2023 saat 17:00'a kadar ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50'sinin(en az 20 doğru) ve 3. bölümden en az %50'sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.