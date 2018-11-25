Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Eylül ayında yapılan düzenlemeyle yabancılara gayrimenkul satışında vatandaşlık imkânı tanıyan alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin ardından Türkiye'ye ilgi arttı. Yabancılara yapılan konut satışları son bir ayda yüzde 12 yükselirken, bir önceki yılın Ekim ayına göre ise yüzde 134 artış gösterdi. Türkiye'den konut alan 2 yabancıdan biri Orta Doğu ülkelerinde yaşıyor.

Türkiye'de eylül ayında yapılan kanun değişikliğiyle Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak için öngörülen sermaye tutarı 2 milyondan 500 bin dolara indirilirken, gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesi için uygulanan alt sınır 1 milyondan 250 bin dolara düşürüldü. Çifte vatandaşlık imkânı da tanıyan Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında yabancıya satılan konutun yarısı Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları tarafından alındı. Orta Doğu ülkelerini Rusya, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.102 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar en çok İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova, Trabzon'u tercih ediyor.