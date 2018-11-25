Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması şart. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup vergi muafiyeti formu doldurup bizzat başvuru yapmak gerekiyor.
Emlak Vergisi için son gün 30 Kasım
25.11.2018 - 03:15 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
25 milyon ev sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nde son 5 gün. İlk taksiti mayıs ayında ödenen bu verginin ikinci taksit ödemesi de 1 Kasım itibariyle başladı, 30 Kasım’daki son ödemeler belediyelere yapılıyor.
Etiketler : emlak vergisi,konut vergisi,
590245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/590245.aspx
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