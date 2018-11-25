Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli 34 yıllık firması Akçalı Boya ile boyanan Somali Mogadişu Havalimanı projesindeki otel Türk müteahhit firması Kozuva Şirketler Topluluğu tarafından hayata geçiriliyor. Türkiye’nin yatırımlarıyla geliştirilen havalimanı, Somali için büyük önem teşkil ediyor.

Akçalı Boya, bünyesinde bulundurduğu Permolit Boya markasıyla bugün 23 ülkeye ihracat yapıyor.

Somali Mogadişu Havalimanı’nın inşasında Türkiye’nin üstlendiği sorumluluktan gurur duyduğunu belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Ülkemizin gerçekleştirdiği yatırımlar ve çeşitli yardımlardan dolayı Somali’de Türkiye’nin kuvvetli bir imajı var. Bununla birlikte Mogadişu’da inşa edilen havalimanını da bir Türk firmasının inşa etmesi büyük önem teşkil ediyor. Biz de Akçalı Boya olarak Havalimanı projesi içindeki otele boya tedariki yapıyoruz. Akçalı Boya olarak bugün, ülkemizin dört bir yanındaki binalardan kamu yapılarına, otoyollara, oyun parklarına ve sahalara kadar birçok noktada ürünlerimiz kullanılırken yurt dışında da beğenilen ve aranılan bir markayız. İhracat yaptığımız 23 ülkede bilinirliği en yüksek markamız Permolit’le yurtdışı faaliyetlerimize arttırmaya devam ediyoruz.” dedi.