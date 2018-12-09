Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Firma, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında projede yüzde 10 indirimin yanı sıra konut alıcılarına 23. yılına özel 23 bin liralık fiyat avantajı sağlıyor. Yön Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve sektördeki 23. yılını geride bırakmaya hazırlanan Ender İnşaat, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine güvenin göstergesi olarak prestijli projesi İNCİYAKA ANKARA’da inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ankara’nın en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinden Mamak’ta yükselen İNCİYAKA ANKARA, konforlu daireleri, prestijli cadde mağazalarıyla bölgenin sembol projesi olarak hayata geçiyor.

İNCİYAKA ANKARA’yı kaliteli hayatın ve kazançlı yatırımın referansı niteliğinde geliştiren Ender İnşaat, projeyi bölgenin ilk spor ve sosyal yaşam alanlarına sahip, güvenlikli, otoparklı markalı konut projesi olarak konumlandırıyor.



499 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA...

Konut alıcılarına yılın son fırsatını sunan Ender İnşaat, mevcut kampanya ve enflasyonla topyekün mücadele kapsamında yer verdiği yüzde 10’luk indirime ek olarak 23. yılında 23 bin TL’lik fiyat avantajı sağlıyor. 3+1 daireleri peşinde 499.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunan firma, İNCİYAKA ANKARA’yı geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladı.

276 konut ve 25 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3,5+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4,5+1 daire tipleri bulunuyor.

İNCİYAKA ANKARA’da; 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon olarak belirtilen tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odasına daha yer veriliyor.