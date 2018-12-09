Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TOKİ güvencesi ve TORKAM İnşaat’ın deneyimiyle hayata geçirilen proje 20 bin 776 metrekarelik arsa üzerine yükseliyor.

Sefaköy – Florya hattının en değerli noktalarından biri olan ve inşa çalışmaları tüm hızıyla süren TORKAM E5’te kullanım detaylarına sahip 234 rezidans, 117 ofis ve 310 adet cadde mağazası yer alıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında yer alıyor. Alternatif ödeme planlarının sunulduğu projede dairelerin fiyatları 450 bin TL’den başlıyor. Projenin girişine gelecek Sefaköy Metro durağı ile Metrobüs, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yükselen TORKAM E5, konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor. Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, millet bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alıyor.