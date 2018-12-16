Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

(NECMİ ÇİÇEKÇİ)

İHLAS YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ZEKİ CELEP

2018’de konut sektörünü canlı tutma adına büyük çaba sarf edildi. Kurdaki dalgalanmaya paralel olarak ülke ekonomimizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreci atlatmak adına hükûmetimiz de sektöre önemli destekler sağladı. En son, yabancı yatırımcının vatandaşlık hakkını elde edebileceği gayrimenkul alım bedelini 250 bin dolara düşürmesi, KDV ve tapu harcında indirim oranlarının devamı sektörü canlı tuttu. Gayrimenkul sektörünün canlılığını sürdürmeye yönelik yapılan bu gibi çalışmaların kısa zamanda etkilerini hep birlikte gördük. Sağlanan desteklerle hem ekonominin çarklarının dönmesi, hem de ilk iki çeyrekte inşaat sektöründe büyümenin devamı sağlanmış oldu. Hükûmetimizin uluslararası alanda sağladığı güçlü ekonomik ilişkiler ve dış yatırım çekme potansiyeli Türkiye’nin 2019’a güçlü bir şekilde gireceğini gösteriyor. İhlas Yapı olarak ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tamdır. Bunun bir tezahürü olarak, Ispartakule’de Bizim Evler 8, Büyükçekmece’de Bizim Evler Güzelce ve Beylikdüzü’nde Marmara Evleri 4’te inşa çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyoruz. İhlas Yapı olarak 2019 yılında da ülkemizin ve milletimizin yararına olan her projede var olma gayretinde olacağız. Bu doğrultuda, ülke ekonomisine katma değer katacak nitelikli konut projeleri üretmeye devam edeceğiz.

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA

2018 yılı bizim için oldukça hareketli geçti. Bu yılda 4 projede toplam 2.534 adet konut teslim ettik. Teslim ettiğimiz Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin son etabı Vadistanbul Park’ta yaşam başladı. Avrupa Konutları Yamanevler ve ortak girişimle gerçekleştirdiğimiz Tema İstanbul projemizin ikinci etabında yer alan Tema İstanbul Bahçe’de de inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2018’e inşaat sektörü genelinde baktığımızda ise; döviz kurları ve kredi faiz oranlarındaki dalgalanmaların etkilerini görüyoruz. Kurlardaki dalgalanmalar yerli yatırımcıların bir kısmını bekleme durumuna geçirirken yabancı yatırımcılar nezdinde durum aksine bir seyir izledi. Türkiye’den konut yatırımı yapan yabancıların sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi. Burada tabii ki; yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı için minimum yatırım tutarının 250 bin dolara çekilmesinin de büyük etkisi oldu. Sektörümüzün ülkemize döviz girdisi sağlama noktasında oluşturduğu bu katkıdan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Öte yandan KDV oranları ve tapu harçlarında sağlanan indirimlerin olumlu dönüşlerini gördük. Bu tarz teşviklerin devamlılığının olması sektör açısından büyük önem arz ediyor. Yıl içinde zaman zaman yükselen kredi faiz oranları ise son dönemde düşüş trendine girdi. Bu durum özellikle yerli yatırımcı açısından memnuniyet verici. Yerli satışların da bu gelişme paralelinde artacağını ümit ediyoruz.

Konut satış verilerine baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyasla genelde bir düşüş yaşandı. Bu noktada doğru yerde doğru proje geliştiren firmalarda bu etkinin çok hissedildiğini söyleyemeyiz. Satışına devam ettiğimiz projelerimizde yılı hedeflediğimiz doğrultuda tamamlıyoruz. İçinde bulunduğumuz piyasa ortamına kıyasla memnun edici bir satış grafiği yakaladık. 2019 yılının gerek ekonomimiz, gerekse inşaat sektörü açısından geride bıraktığımız yıla kıyasla çok daha hareketli olacağı aşikâr. Artaş İnşaat olarak sektördeki yatırımlarımıza yeni yılda da ara vermeden devam edeceğiz.

İNDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NAZMİ DURBAKAYIM

Siyasi ve ekonomik ablukaya alınan Türkiye ekonomisi 2018'in oldukça zorlu geçmesine neden oldu. Buna karşılık başta inşaat sektörünün deneyim ve manevi gücü, devletin yürürlüğe koyduğu yasa değişiklikleri ve teşvikler, yabancı odaklı ekonomik saldırıların az hasarlı olarak atlatılmasında önemli rol oynadı. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerek yasal değişiklikler gerekse rehberlik ettiği kampanyalar, sektörümüzü birlik ve dirlik içinde tuttu. Diğer taraftan ekonomik sıkışıklık yaşan sektöre destek veren Maliye Bakanlığı da sektöre can suyu akması konusunda hayati önem taşıyan destekler sağladı. Mütekabiliyet Yasası kapsamındaki yurt dışı satışların artırılmasına yönelik teşviklerin meyvesini de 2018 yılında aldık. 2018 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en fazla yurt dışı satışının gerçekleştiği yıl oldu. KDV ve tapu harç indirimlerinin desteğini alan yurt içi satışlar ise 2018 yılının 2017 yılındaki rekor rakamına yakın bir seviyede kapatmasına vesile oldu. 2019 yılı sektörümüz için umut yılı olacak. Konut kredi faizlerinin artışı nedeniyle ötelenen satışların devreye gireceğini, ekonomik belirsizlik nedeniyle bekletilen yeni projelerin hayata geçeceği bir yıl olacağını umut ediyoruz. Yurt dışı satışlarda ise kesinlikle yeni rekor seviyelere çıkılacağını ülkemize en az 15-20 milyar dolar dövizi girişi sağlanacağını öngörüyoruz. Yurtiçi satışlarda yeni rekor beklentimiz, 2019 yılında da sürüyor. Ancak bunun daha gerçekçi olması için bazı yasal düzenlemeler ve mikro bazda ekonomik iyileşmelere bağlı olduğunu da biliyoruz. Mesela, KDV ve harç oranlarında sağlanan indirimin sürekli olması gibi. Arzumuz, söz konusu teşvikin 2019 yılında sürekli olarak ve sadece 1. el konut ve iş yerlerinde uygulanmasıdır.

HALK GYO GENEL MÜDÜRÜ

FEYZULLAH YETGİN

2018'in özellikle yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde dalgalanmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Sektör temsilcileri olarak “Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak” projesini hayata geçirdik. Hükûmetimizin tapu harcı ve KDV oranlarında yaptığı indirime bizler de yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası ile destek verdik. Sektörü hareketlendiren yüzbinlerce insanın ev sahibi olmasını sağlayan bir diğer proje “Türkiye İçin Kazanç Vakti” ise hem sektör hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladı. Ekim ayı konut satışlarımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış gösterirken, yabancılara yapılan konut satışlarında yaşanan yükseliş ise yüzde 134,4 olarak gerçekleşti. Erzurum Yakutiye'de inşa ettiğimiz Şehristan Konutları'nı ve Sancaktepe'deki Bizimtepe Aydos projemizde anahtar teslimlerine başladık. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de en büyük paydaşlarından biri olarak 2016 yıl sonunda başladığımız inşaat çalışmalarında yüzde 22 inşaat seviyesine ulaştık. İzmir Alsancak'ta Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla Evora İzmir projesini hayata geçirdik. Yılın ilk dokuz aylık döneminde 270,3 milyon TL hasılat elde eden şirketimizin net dönem karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 oranında arttırarak, 71,4 milyon TL'ye yükselttik. 2019 yılında yine aynı strateji ile çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.

EGEYAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İNANÇ KABADAYI

Geçtiğimiz yıl toplam 8 projeyle 2,5 milyar TL'lik yatırım hedefi koymuştuk. Bu hedeflerimize yakın durumdayız. İnşallah gerçekleştirerek yılı tamamlayacağız. Sektöre baktığımızda son 3 ayda faizler ve döviz kuru stabil hâle gelmeye başladı. Ekonominin toparladığını görüyoruz. 2019 yılından daha umutluyuz. 2019 yılında en az 2 projemizin lansmanını yapacağız. Bu projeler biri Çekmeköy, diğeri ise Beyoğlu projeleri olacak. 2019 yılında yabancıya vatandaşlık kanunu daha iyi duruma gelecek. 2019 yılında kurların stabil olmasını, faizlerin düşmesi bekliyoruz. Merkez Bankası da enflasyonun düşeceğini söylüyor. Ben de 2019 yılında olumlu bir havanın esmesini bekliyorum.

INVEST İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAHATTİN UÇAR

2018 yılı gayrimenkul sektörü açısından kur dalgalanmalarının getirdiği bir yavaşlamayla geçti. Maliyetlerde oluşan artışın yanı sıra döviz kurlarındaki hareketliliğin yatırımcıları bekleme sürecine yönlendirmesi konut satışlarında bir azalma oluşturdu. Konut piyasayı açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde kendi projelerimiz tarafında tablo memnun ediciydi. İnşasında sona geldiğimiz Vadikoru projemizde dairelerin büyük kısmı sahiplerini buldu. Bununla birlikte ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin Park etabında da başarılı bir satış oranı yakaladık. Güneşli’deki Express 24, Küçükçekmece’deki Göl Plus projelerimizde de hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık. Dövizde yaşanan bu hareketliliğe karşın hükûmetin aldığı bir dizi çalışma oldu. Tabii satışlara yönelik yapılan bu çalışmalar hareketlilik de sağladı. İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörüdür. Bu anlamda hükûmetimizin desteği ve çalışmalarına ek olarak müteahhit firmalar olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Satışlarda yaşanan düşüş sektörün dinamiklerini sarsacak bir etkiye sahip değildi. Sonuç olarak inşaat sektörü bu yılı da büyümeyle tamamlayacaktır.