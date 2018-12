Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini en üst seviyede yürüten Katar, başkent Doha’da 16 – 18 Ocak 2019 tarihinde 3.sü gerçekleştirilecek Turkey Expo by Qatar Fuarı’yla Türk işadamlarıyla olan yatırım ve ticari hamlelerini hızlandıracak. Gayrimenkul, inşaat, yapı malzemeleri, bilişim, ileri teknoloji, gıda, makine ve makine ekipmanları, sağlık turizmi, tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi birçok sektörün önde gelen temsilcileri Turkey Expo by Qatar fuarında iki ülke arasında yatırım ve işbirliğinde bulunacak. Gayrimenkul sektörünün özellikle Arap ülkelerindeki yatırımcılara ulaşmaları için büyük önem taşıyan Turkey Expo by Qatar fuarında Türk firmalar, uluslararası alanda dikkat çeken prestijli projelerini vitrine çıkaracak. 150’yi aşkın firmanın yer alacağı fuarda, sektörel bazda da 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin sağladığı katkıyla birlikte Katar hükümetinin de destek gösterdiği fuara Katar’ın dev kuruluşlarından, Abuissa Holding, Milaha, Q Post, Al Faisal Holding gibi toplam fon büyüklüğü 60 milyar doları bulan bölgenin önde gelen firmaları katılıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nu 120 metrekarelik etkinlik alanıyla Turkey Expo by Qatar Fuarı’nda Katarlı işadamlarına gösteriler düzenleyecek.