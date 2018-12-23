Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

15 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanyada İstanbul ve Antalya’daki Sur Yapı projelerinden ev, dükkan ya da ofis satın alan müşteriler, Ziraat Bankası ve VakıfBank’tan aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilecek. Sur Yapı’nın kampanyasına İstanbul’un her iki yakasında bulunan toplam 15 proje dahil edildi. İstanbul’daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler ve kalan tutara % 0.98’lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek. Sur Yapı’nın Antalya Projesinde ise 1.350 TL’den başlayan taksitlerle ödeme imkânı sunuluyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Gayrimenkul sektörü olarak fedakarlığa devam ediyoruz. Uzun uğraşlardan sonra konut alıcısına tarihi bir fırsat daha sunuyoruz” dedi.