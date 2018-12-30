Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Güzelce’nin en gözde noktasında yükselen proje kesintisiz deniz manzarasıyla ve geniş peyzaj alanlarıyla dikkat çekiyor. İhlas Yapı’nın fırsat kampanyası dâhilinde Bizim Evler Güzelce’de daire fiyatının yarısı peşin yarısı 2020’de veya alternatif vadeli ödeme planlarıyla satışlar devam ediyor.

Az katlı, yatay mimariye sahip Bizim Evler Güzelce sahile ve marinaya yürüme mesafesinde yer alıyor. E5 Otoyolu’nun yanında yer alan proje toplam 92.293 metrekare arsa üzerinde 709 konut ve bölgenin ticari merkezi olacak E5 cepheli 111 ticari üniteden oluşuyor. Kesintisiz deniz manzarasına hâkim bir noktada yükselen Bizim Evler Güzelce’de tamamı geniş ve ferah daire seçenekleri yer alıyor. 3 metrelik tavan yüksekliğine sahip daireler ve peyzaj alanları çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.