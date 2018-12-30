Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2017 sonunda açıkladığı 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştiren Akfen Holding, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5,6 milyar liralık yatırıma imza attı. Buna ilave olarak 4 bin 59 kişiye istihdam sağlayan Akfen Holding, 2018 yılında Isparta Öğrenci Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesini tamamladı, 58,5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini devreye aldı. Şirket, 2018 yılında Kütahya Öğrenci Yurdu, Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu'da gelecek ay üretime geçecek Gökırmak Bakır Madeni projesini tamamlanma aşamasına getirirken, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etti.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2018 başında açıkladıkları 5,6 milyar liralık yatırım paketlerinde sözlerinde durduklarını ve tamamını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Akın, "Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.