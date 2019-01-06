Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Mutluluğu “kALP”lere taşıyoruz projesinin şimdiden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Tona Yapı ve Safe İnşaat İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal “Bu zamana kadar hiç yapılmamış bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara’nın gelişen bölgesinde ve en yeşil projesinde ev sahibi olmanın yanı sıra yeni ev keyfinizi Alpler keyfi ile birleştiriyoruz. Konut alıcıları sadece ev almakla kalmıyor kış tatil fırsatını da yakalamış oluyor” dedi. 484 daireden oluşan proje 2020 yılında teslim edilecek.