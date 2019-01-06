Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Konut kredi faizlerindeki kampanya etkisinin sürdüğünü belirten Maya “İnşaat firmaları ile bankalar sektöre hareket getirmek ve stokları eritmek için iş birliği yaptı. 2019 için geleceğe daha umutla bakıyoruz. Konut fiyatlarında reel artışta gerileme 2016 yılından itibaren devam ediyor. Bunu biraz fiyatlarda normalleşme olarak değerlendirirsek 2019'da bu normalleşmenin gayrimenkul yatırımları anlamında bir potansiyel oluşturabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan bankaların ellerindeki gayrimenkul portföylerini toplu satma potansiyelleri, borçtan ötürü elden çıkarılmak istenen gayrimenkuller piyasayı 2019 yılı için bir miktar hareketlendirebilir. Emlak Katılım Bankası ile konut finansmanı tarafında alternatif çözümler, kredili konut alımına alternatif oluşturabilecek modeller, ticari gayrimenkulde ise yeniden konumlandırmayı 2019 yılında daha çok konuşacağız” dedi