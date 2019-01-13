Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Nef, müşterilerine şehir merkezinde yer alan 4 farklı projesinde yüzde 10 indirim fırsatına ek olarak; 120 aya varan vade için %0,98 kredi faiz avantajı sunuyor. Kampanya ile aylık 2 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Nef projelerinden konut sahibi olunabiliyor. TEM ile E-5'in ortasında, Haliç'e 5 dakika mesafede yer alan Nef Ortayaka; yanı başından geçecek yeni raylı ulaşım hatları ve köprülerin tamamına hızlıca ulaşımı sağlayan bağlantı yolları ile İstanbul'un her yerine kolay ulaşım imkânı sağlıyor. Nef Çekmeköy; yeni metro bağlantı yollarıyla Anadolu Yakası'nın iş merkezleri Ümraniye ve Ataşehir Finans Merkezi'ne 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakika, Levent - Maslak bölgesine ise sadece 15 dakika mesafede yer alıyor. Nef Basınekpres, TEM otoyoluna 2 kilometre, E-5 kara yoluna 6,7 kilometre, Atatürk Havalimanı'na 8.1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Nef Bahçelievler projesi Bahçelievler'in tam merkezinde E5'e 1,2 km, TEM'e 6,3 km, metro durağına 100 metre uzaklıkta yer alıyor.