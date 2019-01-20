Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Murat Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyetlerine başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı ürün- hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik. BDDK'ya faaliyet izni için başvurumuzu yaptık. Bankamızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çok kısa bir süre sonra hizmete açmayı planlıyoruz. Bankamız, ithal ikameli malların ülkemizde üretilebilmesi için ayrıca firmalara faizsiz veya çok düşük faizli kredi verilebilmesi için çalışmalar yapacaktır" dedi.

YENİ PROJELER ÇOK KATLI OLMAYACAK

Kentsel dönüşüm konusunda hedeflerinin yılda en az 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirten Bakan Kurum, "Allah izin verirse gelecek 20 yıl içinde Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon 700 bin konutu dönüştüreceğiz. Yeni alanlar 4- 5 katı geçmeyecek. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun 8- 10 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapıldı. Artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi, hem de teknik anlamda belli teminatlar istiyoruz. Teminatları sağlayacak firmalarımız bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası, ya da bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar bu projelere girecekler" şeklinde konuştu.

İMAR BARIŞINDAKİ SON RAKAMLAR

30 Haziran'a kadar imar barışı süresini uzattıklarını anlatan Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: İmar barışında, toplam başvurulan bağımsız bölüm sayısı 9 milyon 687 bin 604'tür. Toplam tutarsa yaklaşık 17 milyar liradır. İmar Barış sürecini tamamladığımızda, ülkemizdeki tüm imarsız, imara aykırı, iskansız, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden yeterince faydalanamamış konut stokumuzu belirlemiş olacağız. Tüm inşa faaliyetlerimiz için dev bir arşive sahip olacağız. Tapu ve kadastro faaliyetleri, hazinemize 2017 yılında 10,7 milyar lira, 2018 yılında ise bu rakamı 700 milyon TL arttırarak, 11.4 milyar lira harç geliri sağladık. Tapu senetlerimiz artık daha net, kısa ve sade bilgiler ile hazırlanıyor.