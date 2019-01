Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bolu-Mudurnu’da V Orman projesiyle ikiz villa, apart daire ve otel konseptinin yer alacağı ‘Doğal Yaşam Köyü’nü hayata geçirecek olan İsra Group AŞ, katıldığı Turkey Expo by Qatar fuarında yoğun ilgiyle karşılaştı. Yönetim Kurulu Başkanı A. Rahim Tavlı; “Uluslararası alanda yatırımcıları bir araya getiren Turkey Expo by Qatar fuarını ülkemizin ve sektörümüzün tanıtılması açısından çok önemsiyoruz. Körfez bölgesi bizim için çok önemli bir hat. Bu hat üzerinde Suudi Arabistan’dan Katar’a, Umman’dan Kuveyt’e kadar birçok noktadan Türkiye’deki gayrimenkullere büyük ilgi var. Bizde İsra Group AŞ olarak Turkey Expo by Qatar fuarında V Orman projemizle yerimizi aldık ve bölgedeki yatırımcıların ilgisinden memnun kaldık. Şimdiden gözlemlediğimiz üzere Katarlıların ülkemize yatırım noktasında güveni tam. Fuarın Türkiye ve Katar arasındaki ticareti daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

KONUTU HİSSELİ YA DA TAMAMINI SATIN ALABİLİRSİNİZ

İsra Group V Orman projesinden yatırım yapacak alıcılara alternatif çözüm önerileri sunuyor. Triplex villa, 1+1 ve 2+1 apart daire seçeneklerine sahip V Orman projesinden dilerseniz birer haftalık hisseli, dilerseniz tamamını satın alarak hemen tapu alma imkanına sahip olabilirsiniz. V Orman projesinde konutlar 210 bin dolar ile 430 bin dolar arasında değişiklik gösterirken; konut büyüklükleri villalarda 202 metrekare, apart dairelerde ise 64 metrekare ile 113 metrekare arasında değişiyor. Projede ayrıca beş yıldızlı konforuyla misafirlerin tüm beklentilerini üst seviyeye taşıyacak V Orman Otel’de planlanıyor.

BEŞ YILDIZ KONSEPTİNE SAHİP

İkiz villa ve apart dairelerin yanı sıra birçok işletmeyi içinde barındıran bir doğal yaşam kompleksinde; Şifahane’den AVM’ye, büyükbaş hayvan çiftliklerinden evcil hayvan konuk evlerine, helikopter pistinden ATV ve Go-kart pistine, futboldan atıcılığa, organik meyve ve botanik bahçelerinden köy fırınına, oyun köyünden sanat ve hobi merkezine kadar her şey düşünüldü.

ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARI

Sosyal yaşam konforunu kolaylaştıran projede; fitness & crossfit salonu, aerobik salonu, dans stüdyosu, boks salonu, aileye özel sinema salonu, teras kafe gibi sosyal aktivite alanları yer alacak. Projede ayrıca kadın ve erkek için ayrı spa ve fitness merkezi, hamam, buhar odası, tuz odası, sauna, kneipp tedavi odası, masaj odaları, açık ve kapalı biyolojik havuzlar, tedavi havuzları, çocuk havuzları, aquapark, bebek havuzu, ebeveyn eğitim alanı, kadın ve erkek kuaförü ile mescit de bulunacak.

BAKAN SOYLU STANDI ZİYARET ETTİ

Körfez bölgesinin önemli fuarlarından Turkey Expo by Qatar fuarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin en yeşil ve en yüksek yatırım potansiyeline sahip ‘V ORMAN’ projesi hakkında İsra Group A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı A. Rahim Tavlı’dan bilgiler aldı. A. Rahim Tavlı, Bolu - Mudurnu’da V Orman projesiyle ikiz villa, apart daire ve otel konseptinin yer alacağı ‘Doğal Yaşam Köyü’ hayata geçireceklerini, fuarda Körfez bölgesi yatırımcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını Bakan Soylu’ya aktardı. Bolu’yu çok sevdiğini ve projeyi çok beğendiğini dile getiren Bakan Soylu’da Türk Müteahhitlerinin dünya çapında projeler geliştirdiklerini ve bundan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.