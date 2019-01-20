Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesinin, imar planı raporunda, "Güzergâhın; kısmen 'rezerv yapı alanı' kapsamında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde bulunduğu, kısmen 'gecekondu önleme bölgesi' alanı kapsamında kalmakta olup Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı yetkisinde bulunduğu, kısmen 'karayolları kamulaştırma alanı' kapsamında kalmakta olup Karayolları Genel Müdürlüğü yetkisinde bulunduğu ve yukarıda belirtilen yetki alanları dışında kalan kısımları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkisinde bulunduğu görülmektedir. Ayrıca teklife ilişkin güzergahın kısmen de 'Boğaziçi Öngörünüm Alanı' kısmında kaldığı ve bu alanda da Boğaziçi Kanunu gereğince yetkinin Boğaziçi İmar Müdürlüğünde bulunduğu görülmektedir" denildi.