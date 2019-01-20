Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye genelinde Millet Bahçesi projelerinde vites yükselten kurum, İstanbul'un en sıkışık ve yapı stoku en güçsüz olan semtlerinden Esenler'de kentsel dönüşüme başlıyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2018 yılında yaptığı açıklamada, 4 yılda 40 bin konut dönüştürmeyi hedeflediklerini söylemişti. Merakla beklenen kentsel dönüşüm başlıyor

TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan Esenler Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında ilk bölümde 531 konut yapılacak. 25 Şubat 2019 günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek ihale Esenler Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 1. Bölge'yi kapsıyor. Proje kapsamında konutlarla birlikte mescit inşaatı da yer alıyor.