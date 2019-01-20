Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Kar Group, 2019 yılında 3 yeni yatırımını hayata geçirecek. 2018 yılını toplam 180 milyon TL'lik yatırımla kapattıklarını söyleyen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü; "Yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, Elâzığ OSB 5. Bölge'de 13 bin 200 metrekare alan içinde planlanan Karkim yapı kimyasalları fabrikamızda yatırımın sonuna geldik. Öte yandan Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak inşa ettiğimiz ve yakın zamanda faaliyete geçirdiğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırımının yanı sıra Edonia Garden projesini geliştirdik. Şimdi de yeni yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. 2019 yılında da Türkiye'nin ve dünyanın ilk yeraltı beton santralini Pendik'te yapacağız. Sancaktepe'de bir beton tesisin yatırımına başladık. Yeni bir konut projesi planlıyoruz. İyileştirme yatırımlarımızla birlikte 2019'da üç yeni yatırımı daha hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.