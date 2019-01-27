Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Avrasya Tüneli, Marmaray, metro, metrobüs, deniz otobüsü gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde bulunan Locamahal Veliefendi, Bakırköy sahil ve E-5 Otoyolu arasında yer alan konumuyla alıcılarına büyük avantaj sağlıyor.

36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan projede toplam 1.262 konut yer alıyor. Oturum ya da yatırım için loca konforunda ayrıcalıklı yaşam alanları sunan Locamahal Veliefendi’de; büyüklükleri 93 metrekare ile 208 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği bulunuyor.

778 BİN TL’YE LOCA YAŞAMI

Mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile bölgenin sembol projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi, yüzde 1 KDV avantajıyla yatırımcılara sunulurken projede 2+1 daireler 778 bin TL’den başlıyor. Modern yaşamın tüm özelliklerinin hayata geçirileceği Locamahal’de; temalı çocuk oyun alanları, spor sahaları, fitness merkezi, sauna, Türk Hamamı, havuz, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları yer alıyor.

Projede ayrıca çocuklara özel; atlama taşları, metal sazlıklar, tırmanma duvarı, kum havuzu, kaydırak, tünelli kaydırak, oyun tepeleri ve temalı oyun parklarıyla keyifle vakit geçirebilecekleri geniş alanlar sunuluyor.

Projede her daireye özel tanımlanan otopark alanlarının yanı sıra 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti de mevcut.

MERKEZÎ LOKASYONDA YER ALIYOR

Bölgenin en ulaşılabilir projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi, lokasyonuyla da dikkat çekiyor. Hava, kara, deniz ulaşımının merkezinde bulunan proje; Avrasya Tüneli ve Atatürk Havalimanı’na yakınlığı, sahil hattı ile E-5 Otoyolu arasındaki konumu, metro, metrobüs, deniz otobüsü, Marmaray gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde yer almasıyla yatırımcılara büyük avantaj sağlıyor.

Bakırköy Deniz Otobüsleri, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi ulaşım merkezlerine yakın noktada yer alan Locamahal Veliefendi, Zeytinburnu Metro durağına ise yürüme mesafesinde bulunuyor. İnşa çalışmaları tüm hızıyla devam eden proje, Aralık 2020’de tamamlanacak.