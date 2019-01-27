Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Alıcılara tapularını hemen teslim eden firma, konutları ise ağustosta teslim edecek. 276 konut ve 25 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3,5+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4,5+1 daire tipleri bulunuyor. Tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odasına daha yer veriliyor. İNCİYAKA ANKARA’yı geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlayan Ender İnşaat, 3,5+1 daireleri peşinde 499.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

KONFORLU ALANLARA SAHİP

Kesintisiz 15 bin metrekare yeşil alana sahip projede sağlıklı bir yaşam için fitness merkezi, sauna, Fin hamamı ve açık spor alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, gölet, kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor. Projede ayrıca her bir konut için planlanan kapalı otoparkın yanı sıra açık misafir otoparkına da yer veriliyor. Çankaya ve çevreyoluna yakın bir mesafede yer alan proje birçok AVM’nin de yanı başında konumlanıyor. Çok hızlı gelişen ve yatırım potansiyeli yüksek bir bölgede yer alan İNCİYAKA ANKARA’dan Esenboğa Havalimanı’na, Samsun - Konya yoluna çok kolay ulaşılabiliyor. İnşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede mağazalar bir bir açılırken, konut teslimleri yılın üçüncü çeyreğinde yapılacak.