Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’a bakıldığında Beyoğlu, Esenyurt, Eyüp, Küçükçekmece ve Ataşehir öne çıkıyor. Ankara'da Altındağ, Çankaya ve Mamak yatırımcının kârlı çıktığı ilçeler oluyor. İzmir'de ise Buca, Konak ve Aliağa bölgeleri diğer ilçelere kıyasla daha hızlı amortisman süresi sağlıyor.

Türkiye genelinde ortalama amortisman süresinin 19,5 yıl olduğunu belirten Reidin Genel Müdürü Alp Çapa “Bölgeler düzeyine bakıldığında, Doğu 19,1 yıl ve Güneydoğu Anadolu 17,7 yıl ile Türkiye ortalamasının altında kaldığı gözlenmekte. Bu bölgelerde gayrimenkul fiyatlarının göreli olarak düşük, kira değerlerinin ise özellikle dış göç nedeniyle yüksek olması bu etkiye neden oldu. Diğer taraftan daha alt ölçekte amortisman süresini yorumlamak gerekirse, İzmir-Buca 15,8 yıl gibi bazı ilçelerin üniversite öğrencilerinin yoğun barınma ihtiyacı kapsamında yüksek kira değerleri nedeniyle; İstanbul-Esenyurt gibi bazı ilçelerin ise konut arzının yüksek olması sonucunda konut fiyatlarının göreli olarak düşük kalması nedeniyle düşük amortisman sürelerine sahip oldukları görülüyor. Dolayısıyla yatırımcılar, amortisman sürelerine yönelik optimizasyon çözümlemeleri yapmalı ve risk-getiri beklentilerini de dikkate almalı” dedi