Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye genelindeki tüm tapu işlemleri, kamuda bir ilk olan "iş zekâsı platformu" ile anında izlenirken, günlük, yıllık şeklinde il ya da ilçe bazında her bilgiye anında ulaşılıyor. Saniyede 1, yılda 8 milyonun üzerinde tapu işlemi yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, bilişim altyapısıyla vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için 2 ay önce "e-Tapu anket" uygulaması başlatıldı. Daha iyi yönetim için vatandaş memnuniyetini ölçmeye önem verilirken, vatandaşlar söz konusu uygulamayla e-Devlet üzerinden "memnuniyet" anketine katılabilecek.

Buna göre, e-Devlet'ten tüm tapu müdürlüklerinde vatandaşa verilen hizmetler, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor. Uygulama kapsamında herhangi bir tapu işleminin ardından işlem yapan vatandaşlara, e-Devlet üzerinden "SMS" yoluyla ulaşılıyor. Vatandaş işlemi yapıldıktan sonra ankete katılarak, 4 soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini değerlendiriyor. Tapu personelinin hizmet kalitesi, vatandaş tarafından "e-Tapu anket" uygulamasıyla puanlanıyor. Hizmet alan vatandaşların doldurduğu anketin sonuçları iş zekası platformuna aktarılarak, sürekli gelişme ve yenilenme için rehber oluşturmak için kullanılacak.