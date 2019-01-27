Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel “Gürültüden korunmuş bir çevrenin oluşturulması kişilerin beden ve ruh sağlığı açısından önemli. Özellikle ulaşım ağlarına yakın yaşayan veya çalışanların yaşam kalitesi olumsuz etkileniyor. Yerleşimlerin ulaşım ağlarına yakın bölgelerde yoğunlaşması ile bu durum sadece büyük şehirlerin değil, her ölçekteki yerleşim alanlarının problemi hâline geldi. Biz de Ytong olarak yerli ham maddeler kullanarak Türkiye’de üretmeye başladığımız Ytong Gürültü Bariyeri ile bu probleme etkili çözümler sunuyoruz. Ytong Gürültü Bariyeri, çürümez, paslanmaz, kesit kaybına ve korozyona uğramaz yapısıyla bu alanda fark oluşturan bir sistem. Bu nedenle yatırım ve yaşam döngüsü maliyeti düşük bir alternatif.’ dedi.