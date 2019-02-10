Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul genelindeki kira ücretlerinin incelendiği araştırmasına göre, kentsel dönüşüm gibi faktörlerin de etkisiyle artan arz ve yabancı para kurundaki değişim kira değerlerini en fazla etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Önceden yabancı para biriminde yapılan kiralamaların, getirilen düzenlemelerle TL'ye dönüştürülmesi kira değerlerinin de gerilemesine neden oldu. Buna göre, İstanbul'da son bir yılda kira fiyatları yüzde 2,89 gerilerken, İstanbullular 100 metrekarelik bir daire için ortalama bin 600 lira kira ödüyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ ZEYTİNBURNU'NDA

Ortalama kira fiyatlarının söz konusu dönemde en yüksek arttığı ilçe yüzde 27,63 ile Zeytinburnu olurken, onu yüzde 13,92 ile Çatalca, yüzde 12,18 ile Başakşehir, yüzde 12,03 ile Şile takip etti. En yüksek artış oranında Sarıyer yüzde 11,07 ile beşinci, Esenyurt yüzde 10,24 ile altıncı, Adalar yüzde 9,90 ile yedinci, Fatih yüzde 9,68 ile sekizinci, Avcılar yüzde 8,48 ile dokuzuncu, Büyükçekmece yüzde 7,81 ile onuncu sırada yer aldı. Son bir yılda Beyoğlu'nda yüzde 2,59, Bakırköy'de yüzde 3,51, Güngören'de yüzde 4,50, Silivri'de yüzde 4,98, Bahçelievler'de yüzde 5,13, Bağcılar'da yüzde 5,32, Kağıthane'de yüzde 5,55, Şişli'de yüzde 5,64, Arnavutköy'de yüzde 6,49, Bayrampaşa'da yüzde 6,78, Beylikdüzü'nde yüzde 7,62 artış görüldü. Kira fiyatlarında artış oranlarının sınırlı kaldığı ilçeler ise yüzde 0,27 ile Kadıköy, yüzde 0,71 ile Üsküdar, yüzde 0,75 ile Ümraniye, yüzde 1,08 ile Çekmeköy, yüzde 1,41 ile Sultangazi, yüzde 1,82 ile Beşiktaş, yüzde 1,92 ile Esenler oldu.