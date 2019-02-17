Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, "İstanbul'da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden haksız rant elde edildiği, bu bilgilerin de TOKİ uzmanları tarafından hazırlanan raporda olduğu" iddialarına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkan Vekili Ömer Bulut: "Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır. TOKİ olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yatay, az katlı ve yerel mimariyi esas alan mahalle konseptli projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizle konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni şehirler oluşturuyoruz."