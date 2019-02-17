Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den avantajlı konut edinmelerini sağlayan gayrimenkul fuarları büyük önem kazandı. En son Almanya’da gerçekleştirilen “Evim Türkiye” fuarı gayrimenkul sektörüne büyük hareketlilik kazandırırken yapılan satışlarda markalı konut üreticilerini heyecanlandırdı. Avrupalı vatandaşların büyük avantajlarla sahip olduğu gayrimenkuller ülke ekonomimize önemli katkı sağladı ve sektörü hareketlendirdi. Şimdi gözler 12 - 15 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde yapılacak MIPIM fuarına çevrildi. Sektör temsilcileri, Avrupa’da yaşan vatandaşların Türkiye gayrimenkullerine yatırım yapmanın en doğru zaman olduğu görüşünü dile getirirken cazip fırsatların kaçırılmaması gerektiğine de vurgu yaptılar.

YATIRIM FIRSATLARINI AVRUPA'YA TAŞIDIK

Ülkemizdeki gayrimenkul yatırım fırsatları “Evim Türkiye” fuarı ile Avrupa’ya taşındı. Binlerce gurbetçimizin ziyaret ettiği fuara bizde TORKAM E5, Temaşehir Konya ve 42. Cadde ile katıldık. Gayrimenkul yatırımı anlamında projelerin Avrupalı vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi bizleri de mutlu etti. Eşsiz lokasyon avantajı sağlayan TORKAM E5 projemizde rezidansların ve ofislerin yanı sıra çok yakında satışa çıkacak TORKAM E5 Çarşı Dükkanları gurbetçilerimizin ilgi odağındaydı. İleriye dönük yatırım yapacak gurbetçilerimiz İstanbul ve Konya’daki projelerimizi inceleme fırsatı buldu. Onlarla güçlü bağlar kurduk.

YENİ FUARLARLA KONUT SATIŞLARI ARTACAKTIR

Ülkemizdeki prestijli gayrimenkul projeleri Avrupalı vatandaşlarımızla buluştu. Bizde Yılmaz İnşaat olarak 45 yıllık tecrübemizle Galatasaray arsası üzerinde Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirdiğimiz villa projemiz “Düşler Vadisi Riva”yı gurbetçi vatandaşlarımıza tanıtma fırsatı bulduk. Gayrimenkul alarak Türkiye’de yatırım yapan gurbetçilerimiz hem memleketleri için hem de kendileri için çok doğru bir iş yaptı. Avrupalı vatandaşlarımızın vergilerinin düşük, hayat standartlarının yüksek olduğu Türkiye’de ülkesine bağlılığından dolayı doğdukları topraklara yatırım yapması bizleri mutlu etti.

TÜRKİYE'DE KALICI YATIRIMA DAVET ETTİK

5 milyondan fazla gurbetçinin yaşadığı Avrupa’daki bu tür organizasyon çok doğru bir adres. İhlas Yapı olarak Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na 4 projemizle katıldık. Avrupalı vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği fuarda gurbetçilerimize, ülkemizin en önemli dinamiklerinden olan gayrimenkul sektörünü ve konut ile ticarilerin halen en güvenli yatırım enstrümanı olma özelliğini koruduğunu anlatma fırsatı bulduk. Projelerimizden hayatın başladığı Bizim Evler 7 ile inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4’te uygun şartlarda konut almaları için avantajlı teklifler sunduk. “İki kişilik İstanbul gidiş dönüş uçak biletiniz bizden” kampanyası da oldukça ilgi gördü. Ayrıca KDV’den muaf tutulan Avrupalı vatandaşlarımız bu avantajın da etkisiyle projelerimize yoğun alaka gösterdiler.

KONUT ALIMI KOLAY ULAŞILABİLİR HÂLE GELDİ

“Fuar, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimizin avantajlı fiyatlarla Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmaları için ciddi bir fırsat oldu. Bizde Kuyaş, EK ve BRK İş Ortaklığı olarak İstanbul’un manevi iklimini yaşatan Eyüpsultan’da Baharyaka projemizi gurbetçilerimizle buluşturduk. Fuarda birçok Avrupalı vatandaşlarımızla bir araya geldik. Lansman öncesi çok cazip fiyatlarımızla projemizi gurbetçilerimizin beğenisine sunduk. Baharyaka Eyüpsultan projemize gurbetçilerimiz büyük ilgi gösterdi. Artık Türkiye’de konut sahibi olmak hükümetimizin teşvik ve destekleriyle kolay ulaşılabilir hale geldi. Avrupalı vatandaşlarımızı Türkiye ziyaretlerinde Baharyaka projemizi yakından görmeleri için Eyüpsultan’a davet ediyoruz.

AVRUPALI TÜRKLER İÇİN YATIRIM ZAMANI

Bu dönem, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de Türkiye'de daha sağlam ve avantajlı gayrimenkul edinme açısından önemli bir sürece işaret ediyor. Onların dövizle kazançlarını bizim TL olan fiyatlarımız daha da avantajlı bir duruma dönüştürüyor. Türkiye bir güvenli yatırım limanıdır havasına dönüşüyor. Bunun sinyalleri geliyor. Hedefe gitmek için tüm gücümüzü seferber ettiğimizde Türkiye'de gayrimenkulde şu anda görülen fiyat duraklaması yerini tekrar kârlılığa bırakacaktır.