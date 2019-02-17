Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu yılki teması “Geleceği Etkilemek” olarak belirlenen MIPIM’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) yine 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile yer alacak. İstanbul Çadırı’nda, Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İmar İnşaat A.Ş. projeleri başta olmak üzere, GYODER ve TTYD bünyesinde yer alan yatırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, hukuk konularında lider firmalar yer alacak. Fuar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açılış konuşmasını gerçekleştireceği Türkiye’ye ait özel bir oturum da düzenlenecek. Bu oturumda Türkiye’nin yatırım fırsatları uluslararası katılımcılara anlatılacak.