Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un her ilçesinde prestijli projeler hayata geçireceklerini belirterek “Haydarpaşa Limanı'nı kaldırıyoruz, otogarı kaldırıyoruz, oraya çok büyük bir tasarım merkezi yapıyoruz. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve Kartal Metrosunu yaptık. Şimdi Göztepe'den Ümraniye'ye, Bostancı'dan Dudullu'ya da metro yapılıyor. Beş yıl içinde Kadıköy'ün ulaşımla ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 Karayolu ve TEM'e alternatif, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacak. D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacak. Projenin şu an devam eden etabı 14,2 kilometre, planlanan etap ise 92,2 kilometre" diye konuştu. Yıldırım otopark sorunu ile ilgili olarak da "Bizim dönemimizde inşallah İstanbullular destek verirse, otopark yapmadan bina ruhsatı verilmeyecek. Bunların hepsinin hesapları yapıldı. Trafik benim işim. Hiç tevazuya gerek yok. Bunu Türkiye'de yaptık, İstanbul'da haydi haydi yaparız" dedi.