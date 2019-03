Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye’de bulunan Kâzım Karabekir Mahallesi ve çevresindeki diğer mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Ümraniye’de 125 bin kişi tapularına kavuştu

Türkiye’nin birçok yerinde 2B konusunda problem yaşandığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çıkarılan 2B kanunları ile bu problemin giderildiğini ve Ümraniye’de de 125 kişinin tapusuna kavuştuğunu söyledi.

Bakan Kurum “2012 yılında 6.292 sayılı 2B Kanunu’nu Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatı ile çıkardık ve Türkiye genelinde tam 747 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu mülkiyet problemini çözmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla tam 543 bin vatandaşımızın 2B’ye ilişkin mülkiyet problemini çözdük ve tapularını verdik. Ümraniye’mizde de 125 bin vatandaşımız hem Dudullu hem de Kâzım Karabekir Mahallesi’ndeki 125 bin vatandaşımız tapularını aldılar. Hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye’mizde toplam üç buçuk milyon metrekarelik bir alan var. O alanda bulunan 19 bin vatandaşımıza da hak sahibi noktasında tapu dağıtımı yapıldı” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum: İsmet Yıldırım Ümraniye İçin Şanstır

Ümraniye’de dönüşüm anlamında her türlü desteği vereceklerini ifade eden Bakan Kurum “ Bu tapuların dağıtılması ile birlikte o günlerde ‘Tapu yok’ denildi, şu an var. ‘İmar yok’ dediler size, ‘İmar verilmeyecek’ dediler, artık imarınız da var. Şimdi artık bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler belli. Biz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızla sahadayız. Bir kere şunu çok net olarak söylemek isterim ki, bu işi İstanbul’da, Türkiye’de üç-dört bilen kişi varsa bunlardan biri de İsmet Yıldırım’dır. İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayı’mız. Bu, sizin için bir şanstır. Bu, sizin için bir değerdir. İnşallah o Başkan’ımızın arkasında bu projeleri gerçekleştirir, problemleri de çok rahat çözersiniz” diye konuştu.

Vatandaşların istekleri doğrultusunda bu bölgede yapılacak dönüşümde yanlarında olacaklarını hatırlatan Bakan Kurum “Siz tapularınızı aldınız. İmar planınız da yapıldı. Bu süreçten sonra yapılacak şey belli. Buranın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bu noktada değerli kardeşlerim, ister kendiniz yapın ister deyin ki, ‘Biz imarımızı yaptırırız, bırakın biz kendimiz müteahhide verelim’ oradayız. Yok efendim ‘Siz yapın, bize destek olun, bize faiz noktasında kredi verin’ yine yanınızdayız. Yok efendim ‘Burayı gelsin TOKİ yapsın, burayı gelsin Emlak Konut yapsın’ yine yanınızdayız. Siz nasıl istiyorsanız bu dönüşümü sizinle beraber Bakanlık olarak biz de her türlü desteği vermek üzere bu dönüşümü yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Hedef 250 bin sosyal konut”

Son olarak 50 bin konutluk bir hamle başlattıklarını hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “2023 yılına kadar hedefimiz 250 bin sosyal konut projesini yapmak. Hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları çerçevesinde ‘Bu ülkede konutu olmayan alt gelir grubu kalmasın, bu ülkede deprem riski taşıyan hiçbir vatandaşım kalmasın’ anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve İstanbul’da da 6 bin 300 sosyal konut inşa edeceğiz. Taksitlerimiz 652 liradan başlıyor ve 240 aya kadar da vadelerimiz var. Bugüne kadar da çok sayıda başvuru yapıldı” şeklinde konuştu.