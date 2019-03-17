Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Endekse göre, satışların %39’unun bitmiş, %61’inin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı şubat ayında, banka kredisi kullanım oranı bir önceki aya göre 3 puan arttı. Şubat ayında fiyat artışı ise bir önceki aya göre 0,11, geçen senenin aynı dönemine göre %2,62 oranında gerçekleşti. ‘GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Aralık ayında %4’e düşen banka kredisi kullanım oranının, ocak ayında %10’a, şubat ayında da %13’e yükselmesi, faiz oranlarının inmesiyle birlikte banka kredisi kullanımında yılın ilk ayında başlayan hareketlliliğin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca 2018’in son ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %18’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılmıştı. Bu oranın ocak ayında %7’ye, şubat ayında da %4’e gerilediğini görüyoruz. Ancak yatırım açısından cazip fırsatlar sunan ülkemizde, yabancı yatırımcılara satışın önümüzdeki aylarda artacağına inanıyoruz” dedi.

Markalı projelerde fiyat artışı şubat ayında bir önceki aya göre %0,11, geçen yılın aynı dönemine göre %2,62 artış gerçekleşti. Daire tipine bakıldığında 1+1’de %0,55 oranında azalış; 2+1’de %0,11 oranında artış, 3+1’de %0,53 oranında artış ve 4+1’de %0,19 oranında azalış yaşandı.