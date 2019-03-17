Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul'un değeri hızla yükselen bölgelerinden Esenyurt Hoşdere Mahallesi sınırları içinde inşa edilen Avrupark Hayat projesi daire ve dükkanlardan oluşuyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden meydana gelen Avrupark Hayat Projesi geniş ve ferah daire seçenekleri sunuyor. Emlak Konut Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında yükselen ve Avrupark projesinden sonra hayat bulan ‘Avrupark Hayat', 13 blok olarak tasarlanıyor. 1+1 daire tiplerinin 353 bin liradan başlangıç gösterdiği projede 2+1 daireler 530 bin liradan, 3+1 daireler 668 bin liradan, 4+1 daireler 959 bin liradan başlangıç gösteriyor.