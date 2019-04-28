Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TOKİ güvencesinde TORKAM kalitesiyle hayata geçirilen TORKAM E5’in açık artırmaya çıkan Açık Çarşı dükkânları yatırımcıların ilgi odağı oldu. E5 Otoyolu’nun yanı başında, İstanbul’un altın aksı olarak nitelendirilen bir noktada yükselen TORKAM E5’in Açık Çarşı dükkânları yüksek katılımla yeni sahiplerini bulurken açık artırmada yüksek satış grafiği yakalandı. Dükkânların 770 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 32 artış sağlanırken üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı dükkânların yüzde 70’i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 217 milyon TL gelir elde edildi.

Banka, eczane, kafe, kuyumcu gibi birçok sektörün yer alacağı Açık Çarşı dükkânlarıyla alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunan TORKAM İnşaat, inşa çalışmaları tüm hızıyla süren projesiyle bulunduğu bölgeye büyük değer katıyor.

DERELİ; “TORKAM E5 YENİ PROJELER İÇİN BİZE ÖRNEK OLDU”

Alıcıların kazançlı bir yatırıma imza attıklarını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Açık artırma ile satışa sunduğumuz Açık Çarşı dükkânları yatırımcılar tarafından büyük talep gördü. 1. Etaptaki 124 düzayak Açık Çarşı dükkânımızın yüzde 70’i kısa sürede satıldı. Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. 770 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunduğumuz Açık Çarşı dükkânlarımız, yüzde 32 artışla yüzde 70’i 217 milyon bedel karşılığında satıldı. Bu satış ve rakam projemize olan güvenin bir göstergesidir. Çünkü ulaşım ağlarının merkezindeyiz. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için bize güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla ülkemize, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

YATAY MİMARİYE ÖRNEK BİR PROJE

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20.776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.