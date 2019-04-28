Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Durbakayım, Türkiye ekonomisine karşı süren yurt dışı odaklı baskılara karşı en zorlu mücadeleyi veren sektörün inşaat olduğunu, bu mücadeleden başarılı ve daha güçlü çıkacaklarını kaydetti. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, Emlak Konut GYO, TOKİ ve sektördeki tüm oyuncuların üzerilerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Durbakayım, sektörde yaşanan “Yeniden Yapılanma”nın önemine vurgu yaptı. Başkan Durbakayım sektördeki konut satışlarında yeni bir dönem yaşandığına vurgu yaparak; artan yurt dışı satışlara bağlı olarak, inşaatçıların da ihracatçı statüsüne alınıp Eximbank kredilerinden yararlanması gerektiğini ifade etti. Türkiye’ye milyarlarca dolar döviz kazandırma potansiyeli olan sektörün bu kapsamda desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Durbakayım, kentsel dönüşüm hamlesine yeni bir ivme kazandırılması ve çözüm odaklı adımların atılmasının, Emlak Katılım Bankası’nın sektöre yeni ufuklar açacak hamleleri yapmasının önemine değindi.