Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin “Özellikle son dönemde fiyatlarda indirimler sunan satıcıların, kısa sürede ellerindeki tapuları nakde çevirdiğini görüyoruz. Emlak piyasasında zaman zaman yaşanan durgunluğun temel sebeplerinden biri, fırsat maliyetlerinin göz ardı edilmesi. Mesela finansal kurumlar, bu konuda tüm satıcılardan hızlı hareket ederek, ellerindeki mülkler için fiyatlarda ciddi indirimlere gidiyor. Bu sayede hem satıcı kazanmış oluyor hem de alıcı. İkinci el konut piyasasında yaşanan bu hareketlenmenin, yakında tüm emlak piyasasına yansıyacağını öngörüyoruz” dedi.