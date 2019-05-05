Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), üyelerini dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ile bir araya getirdi. Ankara’da gerçekleştirilen ve 160’ı aşkın ticaret müşavirinin hazır bulunduğu toplantıya, Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da katıldı. İnşaat sektörünün, yurt dışında ticaret müşavirlerinin göğsünü kabartan çalışmalar üstlendiğini vurgulayan Batur “Bakan’ımız Ruhsar Pekcan tarafından ticaret müşavirlerimize, bulundukları ülkelerdeki inşaat projeleri hakkında bilgilerin, yakın iş birliği içinde sektöre taşınması konusunda ek misyon verildi. Önümüzdeki dönem sektörle iş birliğini güçlendirme azmini taşıyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın istikrarsızlığı ve geçtiğimiz dönem petrol fiyatlarında yaşanan düşüşlere rağmen, müteahhitlerimiz, yurt dışında yeniden yıllık proje tutarında 20 milyar doları aşmayı başardı. Sektörde, daha büyük projelere yönelip iş başına gelirin artırılmasına ihtiyaç var. Bu çerçevede ticaret müşavirleri de çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 2012-2015 döneminde 25-30 milyar dolar seviyesinde olan yıllık yeni proje tutarlarının, 2016-2017 döneminde 14-15 milyar dolara indiğini, 2018’de 20 milyar dolara çıktığını hatırlattı. Yenigün “Yurt dışında yeniden 30 milyar dolar seviyesine doğru çıkıyoruz. Bu çerçevede 2030’larda hedefimiz, uluslararası pazardan aldığımız payı yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmektir. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi için bilgi paylaşımı büyük önem taşıyor. Ayrıca teminat mektuplarının temini ve kabulü, fon desteği ile finansman enstrümanlarının oluşturulması, yurtdışında Türk istihdamının önündeki engellerin kaldırılması gibi meselelerimizin çözümü için girişimlerimiz mevcuttur. ABD pazarına yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Keskinleşen küresel rekabet ortamında zorluklara, sizlerle birlikte takım ruhu içinde karşı koyacağımıza inancımız tamdır” dedi.