Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Emlak Konut GYO güvencesi ve Yılmaz İnşaat tecrübesiyle yükselen Düşler Vadisi; Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hâkim bir noktada bulunuyor. Galatasaray Spor Kulübü’nün Riva’daki arazisi üzerinde geliştirilen projede, 152 metrekareden 396 metrekareye kadar değişen villa seçeneklerine yer veriliyor. Her ihtiyaca ve zevke hitap edecek şekilde projelendirilen villaların fiyatları ise 1 milyon 100 bin TL’den başlıyor. Etabında 509 villa yer alacak proje; estetik mimarisi, zengin peyzaj alanlarıyla Riva’nın yenilenen çehresine de örnek teşkil edecek.

‘ÖRNEK VİLLAMIZI GÖRÜN’

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz “Projede inşa çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Emlak Konut GYO güvencesinde hayata geçirdiğimiz Düşler Vadisi, tarihî ve yeşil dokusuyla İstanbul’un bakir alanlarından Riva’da konumlanıyor ve oksijen deposu özelliği taşıyor. Bu projemizle konut alıcılarına, daire fiyatına villa sahibi olma fırsatı da sunmuş oluyoruz. Doğa ile iç içe yaşamayı seven, gürültüden uzak, zinde bir hayatı tercih eden ziyaretçilerimizi, çok beğenecekleri Düşler Vadisi’nin örnek villalarını görmeye davet ediyorum” dedi.

DOĞAL HAYAT PROJESİ

Natamam yapılacak villalar, alıcının tercihine göre, istediği dekorasyon paketiyle tamamlanıp teslim alabilecek. Bölgenin ekolojik özelliğine bağlı, doğa ile iç içe yatay bir konseptte planlanan projenin ilk etabı 3 yıl içinde bitirilecek. 1 milyon 157 bin metrekare üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde, 70 bin metrekare park ve 207 bin metrekare özel orman alanı ile birlikte, doğal su kaynakları yer alıyor. Ulaşım ağları ile çevrili bir lokasyonda konumlanan proje; İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TEM ve çevreyollarına, kolay ulaşım imkânına sahip bir noktada yer alıyor.