Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; her geçen gün büyüyen inşaat sektörünün geniş istihdam ağı ve zengin ihracat yönüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektöre ayrı bir önem vereceklerini vurguladı. Türk Müteahhitler Birliği (TMB) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Turhan, burada önemli mesajlar verdi. Son yıllarda hem yapı malzemelerinin hem de müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla, sektörün öneminin daha da arttığına dikkati çeken Turhan “Hükûmet olarak inşaat sektörüne yönelik desteklerimizi sürdürdük. Teminat mektubu ve bankacılık sistemi konularındaki sıkıntıları gidermek için de önemli adımlar atıyoruz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz çünkü masada da sahada da hep diyalog hâlindeyiz” dedi.

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Turhan, yakın tarihin önemli ulaşım ve altyapı projelerini inşaat sektörüyle birlikte hayata geçirdiklerini belirterek; İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dev projelerin başarıyla bitirilerek hizmete açıldığını hatırlattı. Dev projelerin birçoğunu yap-işlet-devret modeli ve kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiklerini hatırlatan Turhan “Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var. Bir ülkenin ekonomik gelişiminde, o ülkenin altyapı yatırımlarının payı son derece büyüktür. Sağlıklı bir ulaşım altyapısına sahip değilseniz, sanayiniz de tarımınız da turizminiz de tökezler, maksimum fayda sağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Sektörün Türkiye’deki işlerinin yanında, artan bilgi birikimi ve nitelikli yerli iş gücüyle başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde birçok projeye imza atacağına da inandığını ifade eden Turhan “Birileri kriz olsun, çarklar dursun, çivi çakılmasın diye bekliyor. Fakat bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ödenek sıkıntısı olmasına rağmen sorunları geçmişte olduğu gibi şimdi de hep birlikte yeneceğiz. İnşaat sektörü nice tehlikeli suları aşarak bugünlere geldi. Olan biten her şeyin farkındayız ve tüm tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu. Turhan, tasfiye edilen ve edilmek üzere başvurulan işlerle ilgili sürecin takipçisi olduklarına değinerek, şöyle devam etti: Geçtiğimiz yıl özellikle malzeme fiyatlarında oluşan enflasyon üstü artış bazı işlerin yapılabilirliğini zorlaştırdı. Tasfiye Kanunu’nu meclisten geçirerek uygulamaya koyduk. Takip edeceğiz, bu işlerimiz de yarım kalmayacak. Ülkemizin bu altyapıya ve hizmetlere ihtiyacı var. Tasfiye edilen işlerin bir an önce yeniden ihalelerini gerçekleştirip ve bunları tamamlayıp, ülkemizin ve insanımızın hizmetine sunacağız.