Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’daki projelerde 120 ayda yüzde 0,98, 60 ayda ise yüzde 0,59 vade oranının uygulanacağı ve ödemelerin daha sonra başlayacağı kampanya kapsamında, konut alıcısı, evini alıp peşinat ve taksitleri ödemeye bir yıl sonra başlıyor. Örneğin Semt Bahçekent projesinde, liste fiyatı 320 bin TL’lik bir ev için, yüzde 50 kredi kullanımı ile aylık 2 bin 273 TL sabit taksit ödeniyor. İlk yıl ödemeler, bankaya, müşteri adına Sur Yapı tarafından yapılıyor. Ev sahipleri, ödemeye bir yıl sonra yüzde 20 peşinat ve aylık sabit taksitleriyle başlıyor. 24. ve 36. aylarda ise yüzde 15’lik iki ara ödeme yapılıyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirterek, şunları kaydetti: Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. Hemen teslim projeler de buna dâhil... Bahar havasını sektöre yansıtmak istiyoruz. Kampanya bünyesinde konut alıcısı, gelip istediği projeden evini seçecek. Peşinatını, taksitlerini bir yıl sonraya erteleyecek. Böylelikle bir yıl tasarruflarına da dokunmamış olacak.