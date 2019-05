Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneğinin (GSYİAD) ev sahipliğinde, Yılmaz İnşaat iş birliği ile camianın önde gelen isimleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’deki iftarda bir araya geldi. İftara Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek yetkilileri katılırken, bu hafta kazanılan Türkiye Kupası da alana getirilerek zafer coşkusu yeniden yaşandı.

Etkinliğine katılan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz da, Galatasaray arazisi üzerinde projelendirilen Düşler Vadisi ile ilgili katılımcılara sunum yaptı. Proje ile sarı kırmızılı renklere gönül veren her bir ferdin, Riva’da Düşler Vadisi çatısı altında olmasını amaçladıklarını belirten Hakan Yılmaz “Bu değerli projede camiamızın tüm üyelerini görmek bizlere ayrı bir heyecan katacaktır. Düşlerimizi bir bir gerçeğe dönüştürmeye başladığımız projemizde, şu an örnek villalarımızı tamamladık ve sizlerin beğenisine sunmak üzere Galatasaray’ımızın her bir ferdini Riva’ya, örnek villalarımızı görmeye davet ediyorum. Proje ayrıca geleceğe yatırım yapmak isteyenlere fırsat sağlıyor. Emlak Konut GYO güvencesinde geliştirdiğimiz Düşler Vadisi’ni 45 yıllık Yılmaz İnşaat tecrübesi ile hayata geçiriyoruz. Bölgenin ekolojik özelliğine bağlı, doğa ile iç içe yatay bir konseptte planlanan projemizin ilk etabını 3 yıl içinde tamamlayacağız. Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hakim bir noktada bulunan projemiz, estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla Riva’nın yenilenen çehresinde örnek teşkil edecek. Ulaşım ağları ile çevrili bir lokasyonda yer alan projemiz; İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TEM, otoban ve çevreyollarıyla kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada bulunuyor. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla her geçen gün daha da değer kazanan bu bölgeye böylesine kıymetli bir proje kazandırmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Projeye ilişkin bilgilendirilen katılımcılar Düşler Vadisi Riva projesine tam not verdi. Etkinlik, Türkiye Kupası önünde çekilen fotoğraflarla son buldu.