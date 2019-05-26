Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Buna göre müşterilerin, seçtiği konuta ödeyeceği yüzde 60 peşinat bir sene sonunda yüzde 20 kâr payı kazanacak. Bu kazanç, mevcut bakiyeden düşülecek. Geri kalan miktar ise faizsiz, 36 ay taksit avantajıyla ödenecek. İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Veliefendi’de yükselen proje; E-5’in yanı başında, Avrasya Tüneli ve Marmaray’a 5 dakika mesafede konumlanıyor. 36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan projede, toplam bin 262 konut yer alıyor.915 BİN TL’YE LOCA!

Oturum ya da yatırım için ‘loca’ konforunda ayrıcalıklı hayat sunan Locamahal Veliefendi’de; büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan, üç tip daire seçeneği bulunuyor. Mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile öne çıkan Locamahal Veliefendi, yüzde 1 KDV avantajıyla yatırımcılara sunulurken; projede 2+1 daireler, 915 bin TL’den başlıyor. Aralık 2020’de tamamlanacak projede, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.