Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Buna göre Merkezi İş Alanında (MİA) A sınıfı ofis binalarında en yüksek kira, metrekare başına 35 dolarla Levent bölgesinde görüldü. A sınıfı ofis binalarında kira ortalaması metrekare başına 20 dolar, B sınıfı ofis binalarında da 9,7 dolar oldu. Verilere göre; A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 30,1, B sınıfında boşluk oranı da yüzde 17,8 olarak hesaplandı. Propin raporunda şu değerlendirme yer aldı: Birinci çeyrek döneminde Taksim, Nişantaşı, Kozyatağı ve Altunizade bölgelerinde stok artışı tespit edildi. Yoğun talebe bağlı olarak daha hareketli geçen bölgelerdeki kira rakamlarının, dengeli bir seviyeye geldiği görüldü. Talebin yüksek olmadığı bölgelerde ise kiralar daha değişken... Artan rekabet ve ekonomik şartlar dolayısıyla, pazarda kira indirimleri baskın olarak hissediliyor...